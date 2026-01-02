Не надо бежать в пекарню или магазин, чтобы насладиться моментом с чем-то вкусненьким. Достаточно простых ингредиентов и немного старания, чтобы ваш перерыв стал сказочным, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

Как приготовить быстрое лакомство к чаю?

  • Время: 20 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 1 яйцо;
– щепотка соли;
– 8 граммов ванильного сахара;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка мягкого сливочного масла;
– 1 чайная ложка уксуса;
– 3 столовые ложки воды;
– 130 граммов – 150 граммов муки;
– 1 столовая ложка кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
– масло для обжаривания;
– мед и кокосовая стружка для декора.

Печенье к чаю

Легко, быстро и очень вкусно / Фото "Господинька"

Приготовление:

  1. Яйца взбиваем с солью и сахаром, добавляем сливочное масло.
  2. Вливаем воду с уксусом и хорошо перемешиваем.
  3. Просеиваем муку с разрыхлителем, руками замешиваем тесто и оставляем его отдохнуть на 10 минут.
  4. Раскатываем тесто и нарезаем квадратиками.
  5. Обжариваем в большом количестве масла.
  6. Смазываем медом и посыпаем кокосовой стружкой.

Можно ли воспользоваться духовкой?

Если вам не нравится жарка в масле – есть легкий альтернативный вариант. Можете испечь печенье в духовке, оно получится так же вкусным, подсказывает Fajne gotowanie.

Уксус и разрыхлитель помогут ему подняться, поэтому печенье будет воздушным и большим в объеме. Попробуйте стандартную температуру в 180 градусов и 15 минут времени.

Что вкусненького приготовить?

