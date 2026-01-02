Эти гренки часто ассоциируют с праздничным столом, но это скорее дело привычки. Они требуют только самых простых ингредиентов, поэтому станут отличным решением на каждый день, рассказывает 24 Канал со ссылкой на фейсбук Анны Зеленской.

Читайте также Уже выбрасывать или еще постоят до завтра: сколько времени хранятся новогодние салаты

Как приготовить гренки "Курочка"?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 6 – 8 ломтей батона;

– 2 – 3 вареных яйца;

– 3 зубчика чеснока;

– майонез по вкусу;

– соль и перец по вкусу.

Готовим вкусные бутерброды на завтрак: видео

Приготовление:

Батон поджарьте на сковороде или подсушите в мультипечи или тостере до золотистой корочки. Горячие гренки сразу натрите чесноком и смажьте майонезом. Сверху щедро посыпьте мелко натертыми вареными яйцами. Подавайте сразу, пока гренки остаются хрустящими.

Как сделать идеальные гренки?

Лучше всего использовать "вчерашний" хлеб. Свежий слишком мягкий и впитает много жира, отмечает Smakosze.

А еще лучше смешать сливочное и масло и растительное масло. Пожаренные на такой смеси гренки будут просто непревзойденными.

Что вкусного приготовить?