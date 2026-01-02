Ці грінки часто асоціюють зі святковим столом, але це радше справа звички. Вони потребують лише найпростіших інгредієнтів, тому стануть чудовим рішенням на кожен день, розповідає 24 Канал з посиланням на фейсбук Анни Зеленської.
Як приготувати грінки "Курочка"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 6 – 8 скибок батона;
– 2 – 3 варені яйця;
– 3 зубчики часнику;
– майонез до смаку;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Батон підсмажте на сковорідці або підсушіть у мультипечі чи тостері до золотистої скоринки.
- Гарячі грінки одразу натріть часником і змастіть майонезом.
- Зверху щедро посипте дрібно натертими вареними яйцями.
- Подавайте відразу, поки грінки залишаються хрусткими.
Як зробити ідеальні грінки?
Найкраще використовувати "вчорашній" хліб. Свіжий надто мʼякий та вбере багато жиру, наголошує Smakosze.
А ще краще змішати вершкове та масло та рослинну олію. Посмажені на такій суміші грінки будуть просто неперевершеними.
