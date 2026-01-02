Ці грінки часто асоціюють зі святковим столом, але це радше справа звички. Вони потребують лише найпростіших інгредієнтів, тому стануть чудовим рішенням на кожен день, розповідає 24 Канал з посиланням на фейсбук Анни Зеленської.

Як приготувати грінки "Курочка"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 6 – 8 скибок батона;

– 2 – 3 варені яйця;

– 3 зубчики часнику;

– майонез до смаку;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Батон підсмажте на сковорідці або підсушіть у мультипечі чи тостері до золотистої скоринки. Гарячі грінки одразу натріть часником і змастіть майонезом. Зверху щедро посипте дрібно натертими вареними яйцями. Подавайте відразу, поки грінки залишаються хрусткими.

Як зробити ідеальні грінки?

Найкраще використовувати "вчорашній" хліб. Свіжий надто мʼякий та вбере багато жиру, наголошує Smakosze.

А ще краще змішати вершкове та масло та рослинну олію. Посмажені на такій суміші грінки будуть просто неперевершеними.

