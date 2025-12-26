Салат с курицей и сыром всегда получает особые комплименты. А если немного поколдовать с его подачей, то закуска станет действительно незабываемой, рассказывает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Cookhome Recipes.
Как приготовить мясной салат "Мандаринки"
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов вареного куриного филе;
– 3 яйца;
– 100 граммов твердого сыра;
– 100 граммов крем-сыра;
– 150 граммов майонеза;
– 5 оливок;
– 50 граммов орехов;
– 4 морковки;
– соль и перец по вкусу;
– 5 сушеных гвоздик.
Готовим салат, о котором будут говорить еще долго: видео
Приготовление:
- Морковь отварите до мягкости, яйца сварите вкрутую, очистите и натрите вместе с твердым сыром.
- Филе нарежьте мелкими кубиками.
- Добавьте крем-сыр и майонез, посолите, поперчите и хорошо вымешайте массу до однородности.
- Разделите смесь пополам: в одну часть всыпьте измельченные орехи, в другую – мелко нарезанные оливки.
- Отваренную морковь натрите на самой мелкой терке, при необходимости слегка отожмите сок.
- На доску выложите пищевую пленку, распределите тонкий слой моркови, в центр положите ложку начинки и осторожно заверните, формируя шарик, похожий на мандарин.
- Готовую закуску поставьте в холодильник на 30 минут.
- Перед подачей снимите пленку и украсьте каждый "мандарин" сушеной гвоздикой.
Как готовить курицу для салата?
Вареная курица – очень простой ингредиент, но ему надо уделить больше внимания. Не надо просто варить филе в подсоленной воде, так мясо не будет сочным и не будет иметь вкуса, подсказывает портал Pysznosci.
Добавьте в воду специи и лавровый лист, чтобы получился бульон. Так мясо будет не только вкуснее, но и куда сочнее.
