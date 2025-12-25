Новогодние закуски должны быть не только вкусными, но и стильными. Берем дешевые ингредиенты – и творим кулинарную магию, предлагает 24 Канал со ссылкой на ютуб-канал Recipe Videos.

Как приготовить закуску "пингвины"?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– банка оливки без косточки;

– 200 граммов минимоцареллы;

– 1 морковь.

Готовим оригинальную закуску из простых ингредиентов: видео

Приготовление:

Из моркови вырежьте маленькие лапки и клювы для пингвинов. Часть оливок разрежьте пополам. На шпажку нанижите шарик моцареллы, сверху наденьте целую оливку. Из половинок оливок сформируйте "крылышки" и прикрепите их по бокам. Закрепите готовых пингвинов на морковной основе, вставьте морковные клювы - и закуска готова к подаче.

Чем еще украсить закуску?

Если есть время – можно еще немножко пофантазировать. Например, сделать шапочки из кусочков перца или шарфики из прошутто или ветчины, подсказывает портал Pysznosci.

Но учитывайте, чтобы не нарушить баланс вкусов. Все акценты должны сочетаться и дополнять друг друга.

Что еще стоит приготовить?