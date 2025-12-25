Новорічні закуски повинні бути не лише смачними, а й стильними. Беремо дешеві інгредієнти – і творимо кулінарну магію, пропонує 24 Канал з посиланням на ютуб-канал Recipe Videos.

Як приготувати закуску "пінгвіни"?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– банка оливки без кісточки;

– 200 грамів мінімоцарели;

– 1 морква.

Приготування:

З моркви виріжте маленькі лапки та клюви для пінгвінів. Частину оливок розріжте навпіл. На шпажку нанизайте кульку моцарели, зверху надягніть цілу оливку. З половинок оливок сформуйте "крильця" та прикріпіть їх з боків. Закріпіть готових пінгвінів на морквяній основі, вставте морквяні клюви — і закуска готова до подачі.

Чим ще прикрасити закуску?

Якщо є час – можна ще трішки пофантазувати. Наприклад, зробити шапочки зі шматочків перцю або шалики з прошуто або шинки, підказує портал Pysznosci.

Але зважайте, щоб не порушити баланс смаків. Усі акценти повинні поєднуватися та доповнювати один одного.

