Ця намазка стане для вас відкриттям нового стилю та смаку. Майже без зусиль ви створите закуску, яку гості ще довго розхвалюватимуть за кожної нагоди, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Лізи Глінської.

Читайте також Все одним коржем і в духовку: як приготувати пляцок "Баунті", коли немає часу

Як приготувати новорічну закуску?

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 300 грамів скумбрії гарячого копчення;
– 150 грамів крем-сиру;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1/3 чайної ложки копченої паприки;
– 1 варене яйце;
– сіль.

Намазка зі скумбрії

Свято без зусиль / Фото Pixabay

Приготування:

  1. Відокремте рибне філе від кісток, викладіть його в миску, додайте крем-сир і добре перемішайте до однорідності.
  2. Яйце натріть на тертці та введіть у рибну масу.
  3. Приправте копченою паприкою, збризніть лимонним соком і ще раз ретельно вимішайте.
  4. Накрийте паштет харчовою плівкою та поставте в холодильник охолодитися.
  5. Перед подачею намастіть паштет на хрусткі грінки й злегка присипте паприкою.

Як вибрати копчену скумбрію?

Зверніть увагу на колір. Уникайте продукти з яскравим жовтим відтінком, радить Beszamel.

Мʼясо повинно бути пружним. Запах – лише копчення, якщо є "кислинка", то це може бути тривожним сигналом.

Що ще приготувати?