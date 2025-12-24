Ця намазка стане для вас відкриттям нового стилю та смаку. Майже без зусиль ви створите закуску, яку гості ще довго розхвалюватимуть за кожної нагоди, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Лізи Глінської.
Як приготувати новорічну закуску?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 300 грамів скумбрії гарячого копчення;
– 150 грамів крем-сиру;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– 1/3 чайної ложки копченої паприки;
– 1 варене яйце;
– сіль.
Свято без зусиль / Фото Pixabay
Приготування:
- Відокремте рибне філе від кісток, викладіть його в миску, додайте крем-сир і добре перемішайте до однорідності.
- Яйце натріть на тертці та введіть у рибну масу.
- Приправте копченою паприкою, збризніть лимонним соком і ще раз ретельно вимішайте.
- Накрийте паштет харчовою плівкою та поставте в холодильник охолодитися.
- Перед подачею намастіть паштет на хрусткі грінки й злегка присипте паприкою.
Як вибрати копчену скумбрію?
Зверніть увагу на колір. Уникайте продукти з яскравим жовтим відтінком, радить Beszamel.
Мʼясо повинно бути пружним. Запах – лише копчення, якщо є "кислинка", то це може бути тривожним сигналом.
