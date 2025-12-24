Ця намазка стане для вас відкриттям нового стилю та смаку. Майже без зусиль ви створите закуску, яку гості ще довго розхвалюватимуть за кожної нагоди, розповідає 24 Канал з посиланням на інстаграм Лізи Глінської.

Як приготувати новорічну закуску?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 300 грамів скумбрії гарячого копчення;

– 150 грамів крем-сиру;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– 1/3 чайної ложки копченої паприки;

– 1 варене яйце;

– сіль.

Свято без зусиль / Фото Pixabay

Приготування:

Відокремте рибне філе від кісток, викладіть його в миску, додайте крем-сир і добре перемішайте до однорідності. Яйце натріть на тертці та введіть у рибну масу. Приправте копченою паприкою, збризніть лимонним соком і ще раз ретельно вимішайте. Накрийте паштет харчовою плівкою та поставте в холодильник охолодитися. Перед подачею намастіть паштет на хрусткі грінки й злегка присипте паприкою.

Як вибрати копчену скумбрію?

Зверніть увагу на колір. Уникайте продукти з яскравим жовтим відтінком, радить Beszamel.

Мʼясо повинно бути пружним. Запах – лише копчення, якщо є "кислинка", то це може бути тривожним сигналом.

