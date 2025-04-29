Торт "Наполеон" – це особлива смакова гармонія, яка підкорює абсолютно усіх. 24 Канал пропонує гарантовано отримати ідеальний результат, скориставшись рецептом популярної кулінарки Лілії Цвіт.
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Рецепт "Наполеона" від Лілії Цвіт
- Час: 2 години + просочування
- Порцій: 8
Інгредієнти (форма 24 – 26 сантиметрів):
тісто:
– 600 грамів борошна;
– 200 грамів кефіру;
– 1 жовток;
– 250 грамів маргарину або масла;
крем:
– 750 мілілітрів молока;
– 200 грамів цукру;
– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 2 пакетики ванільного цукру;
– 400 грамів вершкового масла;
– 2 чайні ложки горілки.
Приготування:
- Вливаємо кефір у просіяне борошно, додаємо жовток та маргарин, перетираємо усе до утворення крихти.
- Замішуємо тісто, треба зібрати все в одну кулю, але довго вимішувати не треба.
- Накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник на 8 годин.
- Виймаємо тісто, ділимо на 8 частин, кожну тонко розкочуємо під форму.
- Обовʼязково проколюємо тісто виделкою. Випікаємо при 190 градусах 10 – 15 хвилин. Обрізки тіста теж випікаємо.
- Готуємо крем. До молока додаємо звичайний та ванільний цукор і крохмаль. Варимо на повільному вогні, постійно помішуючи, поки крем не стане густим. Знімаємо з вогню, накриваємо харчовою плівкою впритул та охолоджуємо до кімнатної температури.
- Збиваємо масло з молочною сумішшю, в кінці додаємо алкоголь.
- Складаємо торт, перемащуючи коржі кремом.
- Посипаємо крихтою з обрізків тіста.
- Залишаємо в холодильнику на кілька годин.
Смачного!
Це просто та смачно: "та сама" запіканка з локшиною та сиром.