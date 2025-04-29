Торт "Наполеон" – це особлива смакова гармонія, яка підкорює абсолютно усіх. 24 Канал пропонує гарантовано отримати ідеальний результат, скориставшись рецептом популярної кулінарки Лілії Цвіт.

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Рецепт "Наполеона" від Лілії Цвіт

Час : 2 години + просочування

: 2 години + просочування Порцій: 8

Інгредієнти (форма 24 – 26 сантиметрів):

тісто:

– 600 грамів борошна;

– 200 грамів кефіру;

– 1 жовток;

– 250 грамів маргарину або масла;

крем:

– 750 мілілітрів молока;

– 200 грамів цукру;

– 80 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 2 пакетики ванільного цукру;

– 400 грамів вершкового масла;

– 2 чайні ложки горілки.

Приготування:

Вливаємо кефір у просіяне борошно, додаємо жовток та маргарин, перетираємо усе до утворення крихти. Замішуємо тісто, треба зібрати все в одну кулю, але довго вимішувати не треба. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо у холодильник на 8 годин. Виймаємо тісто, ділимо на 8 частин, кожну тонко розкочуємо під форму. Обовʼязково проколюємо тісто виделкою. Випікаємо при 190 градусах 10 – 15 хвилин. Обрізки тіста теж випікаємо. Готуємо крем. До молока додаємо звичайний та ванільний цукор і крохмаль. Варимо на повільному вогні, постійно помішуючи, поки крем не стане густим. Знімаємо з вогню, накриваємо харчовою плівкою впритул та охолоджуємо до кімнатної температури. Збиваємо масло з молочною сумішшю, в кінці додаємо алкоголь. Складаємо торт, перемащуючи коржі кремом. Посипаємо крихтою з обрізків тіста. Залишаємо в холодильнику на кілька годин.

Смачного!

Це просто та смачно: "та сама" запіканка з локшиною та сиром.