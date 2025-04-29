Торт "Наполеон" – это особая вкусовая гармония, которая покоряет абсолютно всех. 24 Канал предлагает гарантированно получить идеальный результат, воспользовавшись рецептом популярной кулинарки Лилии Цвит.

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Рецепт "Наполеона" от Лилии Цвит

Время : 2 часа + пропитка

: 2 часа + пропитка Порций: 8

Ингредиенты (форма 24 – 26 сантиметров):

тесто:

– 600 граммов муки;

– 200 граммов кефира;

– 1 желток;

– 250 граммов маргарина или масла;

крем:

– 750 миллилитров молока;

– 200 граммов сахара;

– 80 граммов кукурузного крахмала;

– 2 пакетика ванильного сахара;

– 400 граммов сливочного масла;

– 2 чайные ложки водки.

Приготовление:

Вливаем кефир в просеянную муку, добавляем желток и маргарин, перетираем все до образования крошки. Замешиваем тесто, надо собрать все в один шар, но долго вымешивать не надо. Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 8 часов. Вынимаем тесто, делим на 8 частей, каждую тонко раскатываем под форму. Обязательно прокалываем тесто вилкой. Выпекаем при 190 градусах 10 – 15 минут. Обрезки теста тоже выпекаем. Готовим крем. К молоку добавляем обычный и ванильный сахар и крахмал. Варим на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не станет густым. Снимаем с огня, накрываем пищевой пленкой вплотную и охлаждаем до комнатной температуры. Взбиваем масло с молочной смесью, в конце добавляем алкоголь. Складываем торт, перемазывая коржи кремом. Посыпаем крошкой из обрезков теста. Оставляем в холодильнике на несколько часов.

Приятного аппетита!

Это просто и вкусно: "та самая" запеканка с лапшой и сыром.