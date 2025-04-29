Торт "Наполеон" – это особая вкусовая гармония, которая покоряет абсолютно всех. 24 Канал предлагает гарантированно получить идеальный результат, воспользовавшись рецептом популярной кулинарки Лилии Цвит.
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Рецепт "Наполеона" от Лилии Цвит
- Время: 2 часа + пропитка
- Порций: 8
Ингредиенты (форма 24 – 26 сантиметров):
тесто:
– 600 граммов муки;
– 200 граммов кефира;
– 1 желток;
– 250 граммов маргарина или масла;
крем:
– 750 миллилитров молока;
– 200 граммов сахара;
– 80 граммов кукурузного крахмала;
– 2 пакетика ванильного сахара;
– 400 граммов сливочного масла;
– 2 чайные ложки водки.
Приготовление:
- Вливаем кефир в просеянную муку, добавляем желток и маргарин, перетираем все до образования крошки.
- Замешиваем тесто, надо собрать все в один шар, но долго вымешивать не надо.
- Накрываем пищевой пленкой и ставим в холодильник на 8 часов.
- Вынимаем тесто, делим на 8 частей, каждую тонко раскатываем под форму.
- Обязательно прокалываем тесто вилкой. Выпекаем при 190 градусах 10 – 15 минут. Обрезки теста тоже выпекаем.
- Готовим крем. К молоку добавляем обычный и ванильный сахар и крахмал. Варим на медленном огне, постоянно помешивая, пока крем не станет густым. Снимаем с огня, накрываем пищевой пленкой вплотную и охлаждаем до комнатной температуры.
- Взбиваем масло с молочной смесью, в конце добавляем алкоголь.
- Складываем торт, перемазывая коржи кремом.
- Посыпаем крошкой из обрезков теста.
- Оставляем в холодильнике на несколько часов.
Приятного аппетита!
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