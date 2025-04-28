Вам может показаться, что этот рецепт на грани фантастики, но здесь действительно нет никакой магии. Вкусные пирожные действительно можно подать к столу за считанные минуты, если знать правильный рецепт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт быстрых пирожных
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
бисквит:
– 2 банана;
– 2 яйца;
– 3 – 4 столовые ложки какао;
– пол горсти орехов;
– 5 фиников;
– 1 чайная ложка разрыхлителя;
крем:
– 200 граммов крем-сыра;
– 2 чайные ложки горького шоколада;
– 40 миллилитров молока;
– подсластитель по вкусу.
Приготовление:
- В чашу блендера поместите бананы, яйца, какао-порошок и разрыхлитель.
- Затем добавьте очищенные финики и грецкие орехи, измельчите все до однородности.
- Полученную массу разлейте по формам для маффинов и готовьте в микроволновке 4 минуты при максимальной мощности.
- После приготовления дайте выпечке остыть, затем разрежьте ее вдоль - на две или три части, в зависимости от высоты.
- Для крема нагрейте молоко с черным шоколадом в микроволновке или на плите, пока шоколад полностью не растворится. После чего охладите смесь.
- В миску положите мягкий творог. Добавьте ванилин и подсластитель на свой вкус. Взбейте все блендером до кремообразного состояния.
- Намажьте кексики творожным кремом - и можно подавать.
Приятного аппетита!
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