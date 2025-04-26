Для того, чтобы ваш плов получился фантастическим, нужно избегать всего нескольких распространенных ошибок. Каких именно – рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.

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Частые ошибки в приготовлении плова

В первую очередь – рис. Он не должен развариваться и превращаться в кашу. Обычно производители указывают на упаковке, что продукт пригоден для этого блюда.

Любимый плов / Фото Freepik

Важную роль играет и пропорция ингредиентов. Риса и мяса должно быть одинаковое количество, лук – половина от количества моркови.

И третье – чеснок в плов кладут целым, без очистки и измельчения. А когда блюдо будет готово – его просто выбрасывают, ведь он уже отдал свой вкус и аромат.

Наслаждение за несколько минут: простой торт со вкусом мороженого.