У этого салата только один весомый недостаток – его сразу съедают, какую бы порцию вы ни приготовили. 24 Канал предлагает испытать этого любимца публики по рецепту портала "Господинька".
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Рецепт салата "Смакота"
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов вареного куриного филе или мяса бедра;
– 250 граммов сладкого перца;
– 4 вареных яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 помидора;
– 150 граммов майонеза;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Курицу нарезаем полосками и выкладываем первым слоем. Поливаем сеточкой майонеза, в который предварительно выжать чеснок.
- Перец нарезаем полосками и выкладываем вторым слоем, снова поливаем майонезом.
- Затираем салат яйцами и сыром, перемазывая каждый слой майонезом.
- В конце украшаем мелко натертым сыром.
Приятного аппетита!
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