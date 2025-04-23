У цього салату лише один вагомий недолік – його одразу зʼїдають, яку б порцію ви не приготували. 24 Канал пропонує випробувати цього улюбленця публіки за рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт салату "Смакота"

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 500 грамів вареного курячого філе або мʼяса стегна;
– 250 грамів солодкого перцю;
– 4 варені яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 помідори;
– 150 грамів майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Курку нарізаємо смужками та викладаємо першим шаром. Поливаємо сіточкою майонезу, в який попередньо вичавити часник.
  2. Перець нарізаємо смужками та викладаємо другим шаром, знову поливаємо майонезом.
  3. Затираємо салат яйцями та сиром, перемащуючи кожен шар майонезом.
  4. В кінці прикрашаємо дрібно натертим сиром.

Смачного!

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