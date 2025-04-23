У цього салату лише один вагомий недолік – його одразу зʼїдають, яку б порцію ви не приготували. 24 Канал пропонує випробувати цього улюбленця публіки за рецептом порталу "Господинька".

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Рецепт салату "Смакота"

Час: 20 хвилин

20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів вареного курячого філе або мʼяса стегна;

– 250 грамів солодкого перцю;

– 4 варені яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 помідори;

– 150 грамів майонезу;

– 2 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Курку нарізаємо смужками та викладаємо першим шаром. Поливаємо сіточкою майонезу, в який попередньо вичавити часник. Перець нарізаємо смужками та викладаємо другим шаром, знову поливаємо майонезом. Затираємо салат яйцями та сиром, перемащуючи кожен шар майонезом. В кінці прикрашаємо дрібно натертим сиром.

Смачного!

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