У цього салату лише один вагомий недолік – його одразу зʼїдають, яку б порцію ви не приготували. 24 Канал пропонує випробувати цього улюбленця публіки за рецептом порталу "Господинька".
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Рецепт салату "Смакота"
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів вареного курячого філе або мʼяса стегна;
– 250 грамів солодкого перцю;
– 4 варені яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 помідори;
– 150 грамів майонезу;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Курку нарізаємо смужками та викладаємо першим шаром. Поливаємо сіточкою майонезу, в який попередньо вичавити часник.
- Перець нарізаємо смужками та викладаємо другим шаром, знову поливаємо майонезом.
- Затираємо салат яйцями та сиром, перемащуючи кожен шар майонезом.
- В кінці прикрашаємо дрібно натертим сиром.
Смачного!
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