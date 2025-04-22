Декілька простих інгредієнтів здатні зробити з ароматом випічки справжню магію. Що варто обовʼязково додати в тісто – розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Натуральна ваніль

Незамінний класичний ароматизатор. Стручки або екстракт варто додавати наприкінці замісу, щоб зберегти витончені нотки.

Цедра цитрусових

Додає свіжості і легкості. Важливо натирати лише кольорову частину шкірки, уникаючи гіркуватої білої.

Мигдальна олія

Кілька крапель достатньо, щоб пісочне тісто набуло витонченого горіхового аромату.

Кориця і кардамон

Перед додаванням краще перемішати зі сухими інгредієнтами, щоб аромат рівномірно розподілився.

Мед і кленовий сироп

Дарують ніжні карамельні нотки. Ідеально поєднуються з горіхами чи сухофруктами.

Лаванда

Додається в мафіни або печиво як сушені квіти чи ефірна олія. Використовуйте в мінімальних кількостях — аромат має бути делікатним.

Кокосова стружка або сухе молоко

Надають тропічних ноток. Смак чудово розкривається в дуеті з шоколадом, манго чи бананом.

Темний шоколад

Дарує глибокі, насичені аромати. Додавайте шматочками або натертим — так краще розкриється смак.

М’ята та чебрець

Нестандартне, але цікаве рішення. Подрібніть листя і обережно додайте до тіста — особливо добре підходить для легких десертів.