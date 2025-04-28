Вам може здатися, що цей рецепт на межі фантастики, але тут справді немає ніякої магії. Смачні тістечка справді можна подати до столу за лічені хвилини, якщо знати правильний рецепт, розповідає 24 Канал з посиланням на Ukr.Media.

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Рецепт швидких тістечок

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

бісквіт:

– 2 банани;

– 2 яйця;

– 3 – 4 столові ложки какао;

– пів жмені горіхів;

– 5 фініків;

– 1 чайна ложка розпушувача;

крем:

– 200 грамів крем-сиру;

– 2 чайні ложки гіркого шоколаду;

– 40 мілілітрів молока;

– підсолоджувач до смаку.

Приготування:

У чашу блендера помістіть банани, яйця, какао-порошок та розпушувач. Потім додайте очищені фініки та волоські горіхи, подрібніть усе до однорідності. Отриману масу розлийте по формах для мафінів і готуйте в мікрохвильовці 4 хвилини при максимальній потужності. Після приготування дайте випічці охолонути, потім розріжте її уздовж — на дві або три частини, залежно від висоти. Для крему нагрійте молоко з чорним шоколадом у мікрохвильовці або на плиті, доки шоколад повністю не розчиниться. Після чого охолодіть суміш. У миску покладіть м’який сир. Додайте ванілін і підсолоджувач на свій смак. Збийте все блендером до кремоподібного стану. Намажте кексики сирним кремом — і можна подавати.

Смачного!

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