Вкус этой запеканки точно знаком каждому с детства. Ваши родные точно обрадуются, когда увидят ее на столе, а вы не будете оставлять всех сил на кухне для приготовления вкусного ужина, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

Интересно Если вы перестарались с приготовлениями: можно ли замораживать торт "Спартак"

Рецепт запеканки из лапши и творога

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 700 граммов сыра;

– 4 яичных желтка;

– 100 миллилитров сметаны;

– 200 граммов сахара;

– 5 граммов ванильного сахара;

– щепотка соли;

– 200 граммов лапши;

– 30 граммов сливочного масла;

– панировочные сухари;

– лимонная цедра по вкусу.

Приготовление:

Сварите лапшу в подсоленной воде до полной готовности. В глубокой миске смешайте творог с желтками, добавьте соль, лимонную цедру, сахар, ванильный сахар и сметану. Взбивайте до образования гладкой, однородной массы. Добавьте к творожной смеси охлажденную лапшу и тщательно перемешайте. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями. Выложите полученную массу в форму, верх смажьте яичным желтком. Выпекайте блюдо в духовке, разогретой до 160 – 170 градусов, в течение 40 – 50 минут, пока не появится аппетитная румяная корочка.

Приятного аппетита!

Его обожают все: популярный салат с курицей и ананасом.