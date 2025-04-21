Вкус этой запеканки точно знаком каждому с детства. Ваши родные точно обрадуются, когда увидят ее на столе, а вы не будете оставлять всех сил на кухне для приготовления вкусного ужина, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт запеканки из лапши и творога

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 700 граммов сыра;
– 4 яичных желтка;
– 100 миллилитров сметаны;
– 200 граммов сахара;
– 5 граммов ванильного сахара;
– щепотка соли;
– 200 граммов лапши;
– 30 граммов сливочного масла;
– панировочные сухари;
– лимонная цедра по вкусу.

Приготовление:

  1. Сварите лапшу в подсоленной воде до полной готовности.
  2. В глубокой миске смешайте творог с желтками, добавьте соль, лимонную цедру, сахар, ванильный сахар и сметану. Взбивайте до образования гладкой, однородной массы.
  3. Добавьте к творожной смеси охлажденную лапшу и тщательно перемешайте.
  4. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и посыпьте панировочными сухарями.
  5. Выложите полученную массу в форму, верх смажьте яичным желтком.
  6. Выпекайте блюдо в духовке, разогретой до 160 – 170 градусов, в течение 40 – 50 минут, пока не появится аппетитная румяная корочка.

Приятного аппетита!

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