Этот классический рецепт подарит вам легкость приготовления и свежую палитру вкуса. Обязательно воспользуйтесь кулинарным кольцом для его формирования, тогда салат будет выглядеть просто сказочно, рассказывает 24 Канал.
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Рецепт салата с курицей и ананасом
- Время: 20 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 вареное куриное филе;
– 3 яйца;
– маленькая баночка кукурузы;
– 150 граммов твердого сыра;
– консервированный ананас.
Приготовление:
- Курицу нарезаем маленькими кубиками, яйца натираем.
- Так же нарезаем ананасы и сыр.
- Выкладываем салат слоями: кукуруза, курица и майонез, тертое яйцо и майонез, кукуруза, ананасы и майонез, сыр.
- Салат можно подавать к столу сразу.
Приятного аппетита!
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