Этот классический рецепт подарит вам легкость приготовления и свежую палитру вкуса. Обязательно воспользуйтесь кулинарным кольцом для его формирования, тогда салат будет выглядеть просто сказочно, рассказывает 24 Канал.

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Рецепт салата с курицей и ананасом

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 вареное куриное филе;

– 3 яйца;

– маленькая баночка кукурузы;

– 150 граммов твердого сыра;

– консервированный ананас.

Приготовление:

Курицу нарезаем маленькими кубиками, яйца натираем. Так же нарезаем ананасы и сыр. Выкладываем салат слоями: кукуруза, курица и майонез, тертое яйцо и майонез, кукуруза, ананасы и майонез, сыр. Салат можно подавать к столу сразу.

Приятного аппетита!

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