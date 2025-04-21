Цей класичний рецепт подарує вам легкість приготування та свіжу палітру смаку. Обовʼязково скористайтеся кулінарним кільцем для його формування, тоді салат виглядатиме просто казково, розповідає 24 Канал.

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Рецепт салату з куркою та ананасом

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 варене куряче філе;

– 3 яйця;

– маленька баночка кукурудзи;

– 150 грамів твердого сиру;

– консервований ананас.

Приготування:

Курку нарізаємо маленькими кубиками, яйця натираємо. Так само нарізаємо ананаси та сир. Викладаємо салат шарами: кукурудза, курка та майонез, терте яйце та майонез, кукурудза, ананаси і майонез, сир. Салат можна подавати до столу одразу.

Смачного!

Її можна приготувати будь-коли: рецепт дешевої домашньої ковбаси за годину.