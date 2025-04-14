Домашня ковбаса лише за годину – це чудова пропозиція для тих, хто матиме чимало святкових клопотів. Не варто ускладнювати собі життя, краще приберегти сили на святкування або часу з рідними, розповідає 24 Канал.

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Рецепт домашньої ковбаси

  • Час: 1 година 20 хвилин
  • Порцій: 3 ковбаси

Інгредієнти:
– 900 грамів курячих стегенець без кісток;
– 1 пакетик желатину (15 грамів);
– 2 столові ложки легкого майонезу;
– часник, приправи, сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Промиваємо курку та ретельно видаляємо всі кісточки.
  2. Шкіру зі стегон залишаємо — вона надасть ковбасі соковитості й багатшого смаку.
  3. Нарізаємо куряче м’ясо дрібними шматочками — приблизно до 2 сантиметрів.
  4. Часник подрібнюємо та додаємо до мʼяса.
  5. Також солимо, перчимо та додаємо спеції.
  6. Вмішуємо 2 ложки майонезу і залишаємо на 10 хвилин.
  7. Додаємо желатин і знову ретельно перемішуємо.
  8. Викладаємо частину підготовленого фаршу на харчову плівку, щільно загортаємо, формуючи ковбаску. Виходить приблизно 3 ковбаски.
  9. Кожну ковбаску додатково загортаємо у фольгу для запікання.
  10. Випікаємо при 180 градусах до 1 години.
  11. Охолоджуємо і залишаємо в холодильнику до святкування.

Смачного!

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