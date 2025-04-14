Домашня ковбаса лише за годину – це чудова пропозиція для тих, хто матиме чимало святкових клопотів. Не варто ускладнювати собі життя, краще приберегти сили на святкування або часу з рідними, розповідає 24 Канал.

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Рецепт домашньої ковбаси

Час : 1 година 20 хвилин

: 1 година 20 хвилин Порцій: 3 ковбаси

Інгредієнти:

– 900 грамів курячих стегенець без кісток;

– 1 пакетик желатину (15 грамів);

– 2 столові ложки легкого майонезу;

– часник, приправи, сіль та перець до смаку.

Приготування:

Промиваємо курку та ретельно видаляємо всі кісточки. Шкіру зі стегон залишаємо — вона надасть ковбасі соковитості й багатшого смаку. Нарізаємо куряче м’ясо дрібними шматочками — приблизно до 2 сантиметрів. Часник подрібнюємо та додаємо до мʼяса. Також солимо, перчимо та додаємо спеції. Вмішуємо 2 ложки майонезу і залишаємо на 10 хвилин. Додаємо желатин і знову ретельно перемішуємо. Викладаємо частину підготовленого фаршу на харчову плівку, щільно загортаємо, формуючи ковбаску. Виходить приблизно 3 ковбаски. Кожну ковбаску додатково загортаємо у фольгу для запікання. Випікаємо при 180 градусах до 1 години. Охолоджуємо і залишаємо в холодильнику до святкування.

Смачного!

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