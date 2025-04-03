Потрібно лише кілька інгредієнтів, аби подати на стіл смачний та соковитий салат. 24 Канал пропонує зберегти рецепти салату з пекінської капусти, які вам точно захочеться готувати якомога частіше.
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Салат з пекінської капусти та кукурудзи
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 грамів пекінської капусти;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– 1 свіжий огірок;
– 1 яйце;
– 50 грамів сметани;
– кілька гілочок свіжої петрушки;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Відваріть яйце, очистіть його та наріжте соломкою.
- Тонко наріжте пекінську капусту, огірок та петрушку.
- Змішайте всі нарізані інгредієнти, додайте консервовану кукурудзу.
- Посоліть, поперчіть до смаку та заправте салат сметаною.
Салат з пекінської капусти, крабових паличок і французької гірчиці
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів пекінської капусти;
– 300 грамів крабових паличок;
– 1 болгарський перець;
– 1 цибуля;
– нехирний йогурт або сматана;
– 2 столові ложки французької гірчиці;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Наріжте пекінську капусту на довгі шматки.
- Тонко наріжте цибулю півкільцями, а перець – великою соломкою.
- Додайте цибулю та перець до капусти.
- Наріжте крабові палички на довгі шматочки.
- Обережно перемішайте салат, щоб капуста залишилася пухкою.
- Для заправки змішайте йогурт або сметану з французькою гірчицею, додайте сіль і перець. Заправте салат. і подавайте.
Салат з пекінської капусти, креветок та ананаса
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– половина качана пекінської капусти;
– 300 грамів коктейльних креветок;
– 200 грамів крабових паличок;
– 400 грамів консервованих ананасів;
– 3 столові ложки домашнього майонезу;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Нашаткуйте капусту.
- Подрібніть консервовані ананаси та крабові палички, додайте до капусти.
- Додайте коктейльні креветки.
- Посоліть салат та заправте домашнім майонезом.
Смачного!
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