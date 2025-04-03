Нужно всего несколько ингредиентов, чтобы подать на стол вкусный и сочный салат. 24 Канал предлагает сохранить рецепты салата из пекинской капусты, которые вам точно захочется готовить как можно чаще.

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Салат из пекинской капусты и кукурузы

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 граммов пекинской капусты;

– 100 граммов консервированной кукурузы;

– 1 свежий огурец;

– 1 яйцо;

– 50 граммов сметаны;

– несколько веточек свежей петрушки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Отварите яйцо, очистите его и нарежьте соломкой. Тонко нарежьте пекинскую капусту, огурец и петрушку. Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу. Посолите, поперчите по вкусу и заправьте салат сметаной.

Салат из пекинской капусты, крабовых палочек и французской горчицы

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов пекинской капусты;

– 300 граммов крабовых палочек;

– 1 болгарский перец;

– 1 лук;

– нехитрый йогурт или сметана;

– 2 столовые ложки французской горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте пекинскую капусту на длинные куски. Тонко нарежьте лук полукольцами, а перец – крупной соломкой. Добавьте лук и перец к капусте. Нарежьте крабовые палочки на длинные кусочки. Осторожно перемешайте салат, чтобы капуста осталась рыхлой. Для заправки смешайте йогурт или сметану с французской горчицей, добавьте соль и перец. Заправьте салат. и подавайте.

Салат из пекинской капусты, креветок и ананаса

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– половина кочана пекинской капусты;

– 300 граммов коктейльных креветок;

– 200 граммов крабовых палочек;

– 400 граммов консервированных ананасов;

– 3 столовые ложки домашнего майонеза;

– соль по вкусу.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту. Измельчите консервированные ананасы и крабовые палочки, добавьте к капусте. Добавьте коктейльные креветки. Посолите салат и заправьте домашним майонезом.

Приятного аппетита!

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