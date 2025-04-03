Нужно всего несколько ингредиентов, чтобы подать на стол вкусный и сочный салат. 24 Канал предлагает сохранить рецепты салата из пекинской капусты, которые вам точно захочется готовить как можно чаще.
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Салат из пекинской капусты и кукурузы
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 граммов пекинской капусты;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– 1 свежий огурец;
– 1 яйцо;
– 50 граммов сметаны;
– несколько веточек свежей петрушки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Отварите яйцо, очистите его и нарежьте соломкой.
- Тонко нарежьте пекинскую капусту, огурец и петрушку.
- Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу.
- Посолите, поперчите по вкусу и заправьте салат сметаной.
Салат из пекинской капусты, крабовых палочек и французской горчицы
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов пекинской капусты;
– 300 граммов крабовых палочек;
– 1 болгарский перец;
– 1 лук;
– нехитрый йогурт или сметана;
– 2 столовые ложки французской горчицы;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Нарежьте пекинскую капусту на длинные куски.
- Тонко нарежьте лук полукольцами, а перец – крупной соломкой.
- Добавьте лук и перец к капусте.
- Нарежьте крабовые палочки на длинные кусочки.
- Осторожно перемешайте салат, чтобы капуста осталась рыхлой.
- Для заправки смешайте йогурт или сметану с французской горчицей, добавьте соль и перец. Заправьте салат. и подавайте.
Салат из пекинской капусты, креветок и ананаса
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– половина кочана пекинской капусты;
– 300 граммов коктейльных креветок;
– 200 граммов крабовых палочек;
– 400 граммов консервированных ананасов;
– 3 столовые ложки домашнего майонеза;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту.
- Измельчите консервированные ананасы и крабовые палочки, добавьте к капусте.
- Добавьте коктейльные креветки.
- Посолите салат и заправьте домашним майонезом.
Приятного аппетита!
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