Нужно всего несколько ингредиентов, чтобы подать на стол вкусный и сочный салат. 24 Канал предлагает сохранить рецепты салата из пекинской капусты, которые вам точно захочется готовить как можно чаще.

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Салат из пекинской капусты и кукурузы

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 250 граммов пекинской капусты;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– 1 свежий огурец;
– 1 яйцо;
– 50 граммов сметаны;
– несколько веточек свежей петрушки;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Отварите яйцо, очистите его и нарежьте соломкой.
  2. Тонко нарежьте пекинскую капусту, огурец и петрушку.
  3. Смешайте все нарезанные ингредиенты, добавьте консервированную кукурузу.
  4. Посолите, поперчите по вкусу и заправьте салат сметаной.

Салат из пекинской капусты, крабовых палочек и французской горчицы

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 400 граммов пекинской капусты;
– 300 граммов крабовых палочек;
– 1 болгарский перец;
– 1 лук;
– нехитрый йогурт или сметана;
– 2 столовые ложки французской горчицы;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте пекинскую капусту на длинные куски.
  2. Тонко нарежьте лук полукольцами, а перец – крупной соломкой.
  3. Добавьте лук и перец к капусте.
  4. Нарежьте крабовые палочки на длинные кусочки.
  5. Осторожно перемешайте салат, чтобы капуста осталась рыхлой.
  6. Для заправки смешайте йогурт или сметану с французской горчицей, добавьте соль и перец. Заправьте салат. и подавайте.

Салат из пекинской капусты, креветок и ананаса

  • Время: 15 минут
  • Порций: 6

Ингредиенты:
– половина кочана пекинской капусты;
– 300 граммов коктейльных креветок;
– 200 граммов крабовых палочек;
– 400 граммов консервированных ананасов;
– 3 столовые ложки домашнего майонеза;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту.
  2. Измельчите консервированные ананасы и крабовые палочки, добавьте к капусте.
  3. Добавьте коктейльные креветки.
  4. Посолите салат и заправьте домашним майонезом.

Приятного аппетита!

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