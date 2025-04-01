Высокая цена далеко не всегда является гарантией качества вина. Однако есть простой способ, который позволит сразу выявить порошковую подделку, рассказывает 24 Канал.

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Как проверить качество вина

Пришло время затестить продукт, который точно есть на вашей кухне – соду. С ней вас не сможет обмануть ни один недобросовестный производитель.

Качество вина очень легко проверить / Фото Freepik

Насыпаем в миску небольшое количество соды, а сверху выливаем чайную ложку вина. Если продукт качественный, то цвет вина должен измениться.

Также проверить качество вина поможет обычная вода. В глубокую посуду наливаем воду, а вино – в небольшую бутылочку Закрываем горловину пальцем и опускаем бутылку в воду. Убираем палец из горловины: поддельное вино сразу смешается с водой.

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