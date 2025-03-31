Запеканка из творога – замечательный вариант, когда хочется побаловать себя чем-то вкусненьким. Она легко готовится и поражает своей нежностью, рассказывает 24 Канал.

Интересно Классика всегда актуальна: рецепт салата "Мимоза" с сардиной – он не теряет популярности с 90-х

Рецепт запеканки из творога

Время : 50 минут

: 50 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 250 граммов сыра;

– 2 яйца;

– 2 столовые ложки муки;

– соль и ванильный сахар по вкусу;

– 2 столовые ложки сахарной пудры.

Приготовление:

Сыр положите в блендер и перебейте до состояния пасты. При необходимости добавьте немного молока. Добавьте к массе желтки, ванильный сахар, соль, муку и сахарную пудру. Взбейте до однородной массы. Отдельно взбейте белки и аккуратно добавьте их к творожной массе. Выпекайте 40 минут при 180 градусах.

Приятного аппетита!

Вкусное блюдо через несколько минут: как приготовить омлет на воде.