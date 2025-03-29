В приготовлении омлета на воде есть свое очарование. Он получается очень нежным, и еще – вам не нужно беспокоиться о лишнем жире из-за масла, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Новини.Live".

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Рецепт омлета на воде

Время : 5 минут

: 5 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 2 – 3 яйца;

– сливочное масло;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Яйца взбиваем, но не до густой пены. Сковороду разогреваем, наливаем немного воды и доводим до кипения. Выливаем яйца и готовим под крышкой 2 – 3 минуты. Лопаткой или шумовкой достаем омлет. По желанию можно добавить к нему любимые овощи и специи. Перед подачей смазываем сливочным маслом.

Приятного аппетита!

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