У приготуванні омлету на воді є своя чарівність. Він виходить дуже ніжним, і ще – вам не потрбіно турбуватися про зайвий жир через олію, розповідає 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".
Читайте також Навіть через тиждень залишиться м'якою: рецепт паски, яка стане вашою улюбленою
Рецепт омлету на воді
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 1
Інгредієнти:
– 2 – 3 яйця;
– вершкове масло;
– сіль та перець до смааку.
Приготування:
- Яйця збиваємо, але не до густої піни.
- Пательню розігріваємо, наливаємо трохи води та доводимо до кипіння.
- Виливаємо яйця та готуємо під кришкою 2 – 3 хвилини.
- Лопаткою або шумівкою дістаємо омлет. За бажанням можна додати до нього улюблені овочі та спеції.
- Перед подачею змащуємо вершковим маслом.
Смачного!
Про неї не можна забувати: "шипучка" з 90-х, яка здивує ваших дітей.