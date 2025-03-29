У приготуванні омлету на воді є своя чарівність. Він виходить дуже ніжним, і ще – вам не потрбіно турбуватися про зайвий жир через олію, розповідає 24 Канал з посиланням на "Новини.Live".

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Рецепт омлету на воді

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 1

Інгредієнти:

– 2 – 3 яйця;

– вершкове масло;

– сіль та перець до смааку.

Приготування:

Яйця збиваємо, але не до густої піни. Пательню розігріваємо, наливаємо трохи води та доводимо до кипіння. Виливаємо яйця та готуємо під кришкою 2 – 3 хвилини. Лопаткою або шумівкою дістаємо омлет. За бажанням можна додати до нього улюблені овочі та спеції. Перед подачею змащуємо вершковим маслом.

Смачного!

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