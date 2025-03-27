Ця паска потішить ніжністю та смаком не лише у перші дні Великодня. Навіть через тиждень вона буде такою, наче її щойно приготувати, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
До теми Прабабусі на цьому зналися: перевірений рецепт "Львівської" паски від Дарії Цвєк
Рецепт паски
- Час: 2 години
- Порцій: 8
Інгредієнти:
Для заварної основи:
– 50 грамів борошн;
– 200 мілілітрів гарячого молока;
Для опари:
– 200 мілілітрів ледве теплого молока;
– 1 столова ложка цукру;
– 40 грамів пресованих дріжджів;
– 130 грамів просіяного борошна;
Для тіста:
– 7 жовтків;
– 1 білок;
– 150 грамів цукру;
– 2 пакетики ванільного цукру;
– 1 чайна ложка солі;
– 100 грамів вершкового масла;
– 600 грамів борошна;
– 0,25 чайної ложки куркуми;
– 200 грамів родзинок;
– 1 чайна ложка цедри;
– 1 столова ложка крохмалю.
Приготування:
- Для приготування заварної основи, додайте гаряче молоко до борошна і перемішайте міксером до однорідної маси без грудочок. Маса повинна бути густою та липкою.
- Для опари розчиніть пресовані дріжджі в молоці з цукром. Додайте охолоджену заварну основу і ретельно перемішайте міксером. Поступово додайте просіяне борошно і знову перемішайте до однорідності. Накрийте опару рушником і залиште в теплому місці на 40 хвилин.
- Для тіста збийте жовтки з білком, сіллю, цукром і ванільним цукром до однорідної світлої маси. Залиште на 20 хвилин, потім змішайте з опарою. Поступово додаючи просіяне борошно, замісіть тісто, додаючи розтоплене негоряче вершкове масло по ложці. Вимішуйте тісто руками протягом 40 хвилин.
- Додайте сухофрукти, змішані з крохмалем, у готове тісто. Накрийте харчовою плівкою і залиште в теплому місці на годину.
- Змастіть руки олією, сформуйте кульки з тіста і викладіть у паперові форми. Зробіть отвір у центрі кожної паски для виходу повітря. Дайте паскам підійти протягом години.
- Змастіть верхівки пасок жовтком, змішаним з молоком або водою. Випікайте в розігрітій до 160 градусів духовці протягом години.
Смачного!
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