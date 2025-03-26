Цей салат настільки універсальний, що може стати зіркою святкового столу, якщо гості вже на підході. Прості інгредієнти і вражаючий результат – візитівка салату "Одеса", розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".
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Рецепт салату "Одеса"
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 свіжих огірка;
– 150 грамів твердого сиру;
– 4 варених яйця;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– кріп до смаку;
– 3 – 4 столові ложки сметани;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Сир, яйця та огірки нарізаємо соломкою.
- Дрібно нарізаємо кріп.
- Змішуємо інгредієнти, додаємо кукурудзу.
- Заправляємо сметаною, додаємо давлений часник.
- Солимо та перчимо до смаку.
Смачного!
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