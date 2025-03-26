Цей салат настільки універсальний, що може стати зіркою святкового столу, якщо гості вже на підході. Прості інгредієнти і вражаючий результат – візитівка салату "Одеса", розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Господинька".

Цікаво Не салат, а свято: середземноморський рецепт, який підкорив світ

Рецепт салату "Одеса"

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 свіжих огірка;
– 150 грамів твердого сиру;
– 4 варених яйця;
– 100 грамів консервованої кукурудзи;
– кріп до смаку;
– 3 – 4 столові ложки сметани;
– 2 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Сир, яйця та огірки нарізаємо соломкою.
  2. Дрібно нарізаємо кріп.
  3. Змішуємо інгредієнти, додаємо кукурудзу.
  4. Заправляємо сметаною, додаємо давлений часник.
  5. Солимо та перчимо до смаку.

Смачного!

Вас не обмануть: як перевірити якість кисломолочного сиру.