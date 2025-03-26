Этот салат настолько универсален, что может стать звездой праздничного стола, если гости уже на подходе. Простые ингредиенты и впечатляющий результат – визитная карточка салата "Одесса", рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".
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Рецепт салата "Одесса"
- Время: 10 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 свежих огурца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 4 вареных яйца;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– укроп по вкусу;
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сыр, яйца и огурцы нарезаем соломкой.
- Мелко нарезаем укроп.
- Смешиваем ингредиенты, добавляем кукурузу.
- Заправляем сметаной, добавляем давленый чеснок.
- Солим и перчим по вкусу.
Приятного аппетита!
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