Этот салат настолько универсален, что может стать звездой праздничного стола, если гости уже на подходе. Простые ингредиенты и впечатляющий результат – визитная карточка салата "Одесса", рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Господинька".

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Рецепт салата "Одесса"

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 2 свежих огурца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 4 вареных яйца;
– 100 граммов консервированной кукурузы;
– укроп по вкусу;
– 3 – 4 столовые ложки сметаны;
– 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сыр, яйца и огурцы нарезаем соломкой.
  2. Мелко нарезаем укроп.
  3. Смешиваем ингредиенты, добавляем кукурузу.
  4. Заправляем сметаной, добавляем давленый чеснок.
  5. Солим и перчим по вкусу.

Приятного аппетита!

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