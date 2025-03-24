Средиземноморский салат обычно становится звездой праздничного стола, однако ничто не мешает с его помощью добавить ярких красок обыденности. А еще он прекрасно сочетается в сочетании с любыми блюдами, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

Интересно Быстрый торт – это вполне реально: все подруги попросят вас научить его готовить

Рецепт средиземноморского салата

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты:
– 200 граммов смеси салатов;
– 200 граммов помидоров черри;
– 120 граммов сыра моцарелла;
– 100 граммов оливок;
соус:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1/2 чайной ложки прованских трав;
– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Сначала готовим соус. Смешайте оливковое масло с лимонным соком. Приправляем прованскими травами, солью и перцем. Тщательно перемешайте и отставьте.
  2. Разложите листья салата в миску или на блюдо.
  3. Сверху выкладываем разрезанные пополам помидоры черри, оливки и моцареллу.
  4. Полейте салат заправкой и отставьте на несколько минут.
  5. Подавайте с хрустящими цельнозерновыми гренками.

Приятного аппетита!

Этот рецепт гениальный: вкусные картофельные пирожки с начинкой на всю семью.