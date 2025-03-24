Средиземноморский салат обычно становится звездой праздничного стола, однако ничто не мешает с его помощью добавить ярких красок обыденности. А еще он прекрасно сочетается в сочетании с любыми блюдами, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel.

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Рецепт средиземноморского салата

Время: 10 минут

10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 200 граммов смеси салатов;

– 200 граммов помидоров черри;

– 120 граммов сыра моцарелла;

– 100 граммов оливок;

соус:

– 2 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– 1/2 чайной ложки прованских трав;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сначала готовим соус. Смешайте оливковое масло с лимонным соком. Приправляем прованскими травами, солью и перцем. Тщательно перемешайте и отставьте. Разложите листья салата в миску или на блюдо. Сверху выкладываем разрезанные пополам помидоры черри, оливки и моцареллу. Полейте салат заправкой и отставьте на несколько минут. Подавайте с хрустящими цельнозерновыми гренками.

Приятного аппетита!

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