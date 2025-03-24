Средиземноморский салат обычно становится звездой праздничного стола, однако ничто не мешает с его помощью добавить ярких красок обыденности. А еще он прекрасно сочетается в сочетании с любыми блюдами, информирует 24 Канал со ссылкой на Beszamel.
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Рецепт средиземноморского салата
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 200 граммов смеси салатов;
– 200 граммов помидоров черри;
– 120 граммов сыра моцарелла;
– 100 граммов оливок;
соус:
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– 1 столовая ложка лимонного сока;
– 1/2 чайной ложки прованских трав;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сначала готовим соус. Смешайте оливковое масло с лимонным соком. Приправляем прованскими травами, солью и перцем. Тщательно перемешайте и отставьте.
- Разложите листья салата в миску или на блюдо.
- Сверху выкладываем разрезанные пополам помидоры черри, оливки и моцареллу.
- Полейте салат заправкой и отставьте на несколько минут.
- Подавайте с хрустящими цельнозерновыми гренками.
Приятного аппетита!
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