Этот рецепт позволит вам наслаждаться замечательным десертом, даже если свободного времени крайне мало. Несколько простых манипуляций – и в вашем холодильнике окажется неповторимый десерт, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

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Рецепт быстрого торта

Время : 45 минут + несколько часов в холодильнике

: 45 минут + несколько часов в холодильнике Порции: 8

Ингредиенты:

тесто:

– 6 яиц;

– щепотка соли;

– 150 граммов сахара;

– 1,5 грамма ванилина;

– 50 миллилитров молока;

– 220 граммов муки;

– 10 граммов разрыхлителя;

крем:

– 400 граммов жирных сливок (33%);

– 50 граммов сахарной пудры;

– 1,5 грамма ванилина;

пропитка:

– молоко;

ганаш:

– 200 граммов темного шоколада;

– 100 миллилитров молока;

– 50 граммов арахиса.

Приготовление:

Сначала готовим тесто. Взбиваем яйца со щепоткой соли, сахаром и ванилином, должна получиться густая пышная масса. Просеиваем муку и разрыхлитель, перемешиваем лопаткой до однородности. Форму застилаем пергаментом, выливаем тесто и выпекаем 20 – 25 минут при 180 градусах. Взбиваем сливки с сахарной пудрой и ванилином до пышности. Охлажденный корж разрезаем, пропитываем молоком, смазываем кремом в 2 слоя и по бокам. Ставим в холодильник на 2 часа. На водяной бане растапливаем шоколад с молоком, добавляем орехи и перемешиваем. Покрываем торт шоколадом. Опять ставим торт в холодильник, чтобы шоколад застыл.

Приятного аппетита!

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