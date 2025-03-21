Банановая кожура может выглядеть чистой, но на самом деле это не так, сообщает 24 Канал со ссылкой на pysznosci. Даже если вы не едите ее, мыть бананы перед употреблением – важное правило, которое поможет избежать ненужных рисков.

Интересно Хрустящий картофель с сырной корочкой: простой и вкусный гарнир от Эктора Хименеса-Браво

Почему стоит мыть бананы

Бананы растут на плантациях, где активно используют пестициды. Это химические вещества, которые защищают плоды от вредителей и болезней. После сбора урожая бананы дополнительно обрабатывают консервантами. Также плоды часто опрыскивают этиленом – чтобы созревали быстрее.

Все эти вещества остаются на кожуре бананов. Касаясь немытой кожуры, человек переносит химию и бактерии на свои руки. Затем загрязнения легко попадают на губы, лицо или другие продукты рядом. Похожая ситуация с ананасами, цитрусовыми и арбузами – их также нужно мыть тщательно.

Как правильно мыть бананы

Просто подержать банан под проточной водой – уже неплохо. Так можно уменьшить количество загрязнений на кожуре.

Если требуется более тщательная очистка, приготовьте специальный двухэтапный раствор. Возьмите 1 литр воды и половину стакана уксуса. Замочите бананы в этом растворе на несколько минут.

После этого приготовьте содовый раствор. На 1 литр воды добавьте полную столовую ложку пищевой соды. Переложите бананы в содовый раствор еще на несколько минут. Сода уберет загрязнения, которые не смог удалить уксус.

В завершение тщательно промойте бананы чистой проточной водой. Этот способ мытья идеален для фруктов, которыми кормят детей или людей с чувствительным пищеварением.

Существует идеальная формула: как правильно приготовить тесто для пиццы.