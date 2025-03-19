Она идеально подойдет как гарнир к мясным или рыбным блюдам или как самостоятельная закуска, информирует 24 Канал со ссылкой на Instagram Эктора Хименеса-Браво. Это блюдо особенное благодаря
хрустящей корочке и нежной текстуре.

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Рецепт картофеля с сырной корочкой

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 800 граммов картофеля;
– 100 граммов твердого сыра (например, чеддер);
– 150 граммов сметаны;
– 30 граммов зелени (петрушка, укроп);
– соль – по вкусу.

Приготовление:

  1. Картофель хорошо помойте и отварите в кожуре до мягкости (примерно 20 – 25 минут).
  2. Слейте воду, дайте немного остыть, затем разрежьте каждую картофелину пополам.
  3. Противень застелите пергаментом, натрите сыр на мелкой терке и равномерно распределите его по поверхности.
  4. Выложите картофель разрезом вниз, чтобы он хорошо пропитался сыром во время запекания.
  5. Разогрейте духовку до 200 градусов и выпекайте картофель 15–20 минут, пока сыр не образует хрустящую золотистую корочку.
  6. Тем временем мелко нарежьте зелень, смешайте ее со сметаной, посолите и хорошо перемешайте.
  7. Готовый картофель подавайте горячим вместе с соусом.

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