Вона ідеально підійде як гарнір до м’ясних чи рибних страв або як самостійна закуска, інформує 24 Канал з посиланням на Instagram Ектора Хіменеса-Браво. Ця страва особлива завдяки

хрусткій скоринці та ніжній текстурі.

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Рецепт картоплі з сирною скоринкою

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 800 грамів картоплі;

– 100 грамів твердого сиру (наприклад, чеддер);

– 150 грамів сметани;

– 30 грамів зелені (петрушка, кріп);

– сіль – до смаку.

Приготування:

Картоплю добре помийте та відваріть у шкірці до м’якості (приблизно 20–25 хвилин). Злийте воду, дайте трохи охолонути, потім розріжте кожну картоплину навпіл. Деко застеліть пергаментом, натріть сир на дрібній тертці та рівномірно розподіліть його поверхнею. Викладіть картоплю розрізом донизу, щоб вона добре просочилася сиром під час запікання. Розігрійте духовку до 200 градусів і випікайте картоплю 15–20 хвилин, поки сир не утворить хрустку золотаву скоринку. Тим часом дрібно наріжте зелень, змішайте її зі сметаною, посоліть і добре перемішайте. Готову картоплю подавайте гарячою разом із соусом.

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