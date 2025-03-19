Важливо не просто її приготувати, а зробити це так, щоб кожен шматочок танув у роті, інформує 24 Канал. Секрет ідеальної шинки – у правильному маринуванні.

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Як приготувати ідеальну шинку

Для отримання соковитої та ароматної шинки вирішальним є правильний час маринування. Перш за все, пам'ятайте – цей процес вимагає терпіння. Оптимальний час маринування шинки становить від 4 – 6 годин мінімум, 12 – 24 години для ідеального результату.

Маринування протягом щонайменше 4 годин дозволить ароматам поступово проникнути в м’ясо. Однак для досягнення найкращих результатів залиште шинку в маринаді на ніч або навіть на 24 години. Більш тривалий час дозволить ароматам проникнути глибше та ще більше розм’якшить м’ясо.

Також за бажанням ви можете поекспериментувати з додатковими інгредієнтами, які можуть надати унікальний характер страву.

Ось кілька пікантних додатків:

– зелень: базилік, чебрець або шавлія;

– спеції: копчена паприка, кмин або ялівець;

– фруктовий смак: апельсиновий сік, тертий імбир або абрикосове варення

– алкоголь: біле вино, бренді або віскі.

Рецепт шинки

Час : 7 годин

: 7 годин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 3 кілограми свинячої шинки;

Для маринаду:

– 180 грамів маринованої солі;

– 2 літри води;

– 6 зубчиків часнику;

– 0,5 чайної ложки запашного перцю;

– 1 чайна ложка чорного перцю;

– кілька лаврових листків;

– гілочка розмарину.

Приготування:

Подрібнений часник разом з іншими інгредієнтами викладіть у каструлю. Додайте трохи води, щоб рідина покрила всі компоненти, і варіть на повільному вогні приблизно 10 хвилин. Коли бульйон охолоне, помістіть у нього м’ясо й залиште маринуватися щонайменше на 24 години. Вийміть м’ясо з маринаду, обгорніть марлею, щоб воно не обвітрювалося, стягніть джгутом з натуральної мішковини й повісьте на гаки для копчення. Шинку необхідно коптити протягом 5 – 6 годин за температури приблизно 55 – 60 градусів. Якщо коптильні немає, шинку можна запекти в духовці. Для цього загорніть м’ясо у два шари фольги, зробивши кілька проколів для виходу пари. Запікайте при температурі 130 – 140 градусів протягом 3,5 – 4 годин, після чого розгорніть фольгу й допікайте ще 30 – 40 хвилин при 180 градусах.

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