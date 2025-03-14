Зробити її зовсім не складно – знадобиться лише м’ясо, спеції і трішки часу. До того ж ви самі контролюєте складники та "підганяєте" ковбасу на ваш смак, інформує 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Її можна запекти у духовці або закоптити для більш насиченого аромату.

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Рецепт домашньої ковбаси

  • Час: 2 години
  • Порцій: 6

Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 1 кілограм яловичини;
– 300 грамів сала;
– 2 чайні ложки солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 2 чайні ложки коріандру;
– 0,5 літра води.

Приготування:

  1. Половину фаршу пропустіть через м’ясорубку, іншу половину дрібно поріжте.
  2. Сало також пропустіть через м’ясорубку.
  3. Змішайте м’ясо, сало та спеції.
  4. Добре вимісіть і поставте в холодильник на ніч.
  5. Вийміть масу з холодильника та додайте крижану воду.
  6. Сформуйте ковбаски за допомогою м’ясорубки.
  7. Ковбаски можна коптити або запікати – обирайте спосіб приготування до смаку.
  8. Для запікання у духовці розігрійте її до 180 градусів. Викладіть ковбаски на деко, застелене пергаментом, або на решітку, підставивши під неї форму для стікання жиру. Запікайте приблизно 40 – 50 хвилин.
  9. Для копчення ковбасок добре розігрійте коптильню.
  10. Коптіть спочатку на слабкому жарі, поки ковбаски не набудуть красивого золотисто-коричневого кольору.
  11. Потім зробіть вогонь трохи сильнішим і тримайте ще деякий час, доки вони не стануть повністю готовими.

Смачного!

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