Зробити її зовсім не складно – знадобиться лише м’ясо, спеції і трішки часу. До того ж ви самі контролюєте складники та "підганяєте" ковбасу на ваш смак, інформує 24 Канал з посиланням на "Добрі новини". Її можна запекти у духовці або закоптити для більш насиченого аромату.
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Рецепт домашньої ковбаси
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 кілограм свинини;
– 1 кілограм яловичини;
– 300 грамів сала;
– 2 чайні ложки солі;
– 1 чайна ложка чорного меленого перцю;
– 2 чайні ложки коріандру;
– 0,5 літра води.
Приготування:
- Половину фаршу пропустіть через м’ясорубку, іншу половину дрібно поріжте.
- Сало також пропустіть через м’ясорубку.
- Змішайте м’ясо, сало та спеції.
- Добре вимісіть і поставте в холодильник на ніч.
- Вийміть масу з холодильника та додайте крижану воду.
- Сформуйте ковбаски за допомогою м’ясорубки.
- Ковбаски можна коптити або запікати – обирайте спосіб приготування до смаку.
- Для запікання у духовці розігрійте її до 180 градусів. Викладіть ковбаски на деко, застелене пергаментом, або на решітку, підставивши під неї форму для стікання жиру. Запікайте приблизно 40 – 50 хвилин.
- Для копчення ковбасок добре розігрійте коптильню.
- Коптіть спочатку на слабкому жарі, поки ковбаски не набудуть красивого золотисто-коричневого кольору.
- Потім зробіть вогонь трохи сильнішим і тримайте ще деякий час, доки вони не стануть повністю готовими.
Смачного!
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