Цей салат готується куди швидше, аніж овочевий, а результат вражає ще більше! Особливо ним пишаються у Польщі, адже винайшли цей рецепт ще у минулому столітті, розповідає 24 Канал з посиланням на Haps. Він чудово смакуватиме на великодні свята, коли у вашому розпорядженні буде багато яєць, проте ніщо не заважає приготувати його у будь-яку зручну мить.

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Рецепт Великоднього салату

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 8

Інгредієнти:

– 300 грамів маринованих грибів;

– 10 зварених на круто яєць;

– банка консервованого горошку;

– 5 середніх маринованих огірків;

– 2 маленьких зубчики часнику;

– сіль і перець до смаку;

– майонез;

– гірчиця,

– шніт-цибуля для прикраси.

Приготування:

Відваріть яйця на круто в підсоленій воді, додавши трохи оцту. Це допоможе запобігти витіканню білків, якщо яйця тріснуть під час варіння. Поки яйця готуються, підготуйте решту компонентів. Наріжте кубиками мариновані огірки, злийте рідину з консервованого горошку та грибів, після чого гриби також подрібніть на кубики. Складіть у миску підготовлені гриби, огірки та зубчик часнику, який попередньо пропустіть через прес. Зварені яйця подрібніть так само й додайте до основних інгредієнтів. До салату введіть 2 ложки майонезу та ложку гірчиці. Щедро додайте чорного перцю, але з сіллю будьте стримані. За бажанням можна також додати дрібно порізану цибулю для додаткового аромату. Добре перемішайте салат і дайте йому настоятися кілька годин у холодильнику, щоб усі смаки гармонійно з'єдналися.

Смачного!

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