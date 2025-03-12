Этот салат готовится куда быстрее, чем овощной, а результат поражает еще больше! Особенно им гордятся в Польше, ведь изобрели этот рецепт еще в прошлом веке, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Haps. Он прекрасно подойдет на пасхальные праздники, когда в вашем распоряжении будет много яиц, однако ничто не мешает приготовить его в любой удобный момент.

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Рецепт Пасхального салата

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 8

Ингредиенты:

– 300 граммов маринованных грибов;

– 10 сваренных вкрутую яиц;

– банка консервированного горошка;

– 5 средних маринованных огурцов;

– 2 маленьких зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

– майонез;

– горчица,

– шнитт-лук для украшения.

Приготовление:

Отварите яйца вкрутую в подсоленной воде, добавив немного уксуса. Это поможет предотвратить вытекание белков, если яйца треснут во время варки. Пока яйца готовятся, подготовьте остальные компоненты. Нарежьте кубиками маринованные огурцы, слейте жидкость из консервированного горошка и грибов, после чего грибы также измельчите на кубики. Сложите в миску подготовленные грибы, огурцы и зубчик чеснока, который предварительно пропустите через пресс. Сваренные яйца измельчите так же и добавьте к основным ингредиентам. В салат введите 2 ложки майонеза и ложку горчицы. Щедро добавьте черного перца, но с солью будьте сдержанны. По желанию можно также добавить мелко порезанный лук для дополнительного аромата. Хорошо перемешайте салат и дайте ему настояться несколько часов в холодильнике, чтобы все вкусы гармонично соединились.

Приятного аппетита!

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