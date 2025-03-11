Несколько самых простых ингредиентов, которые точно есть у вас дома – и радость родных гарантирована. По крайней мере, эти бутерброды всегда вызывали именно такие эмоции, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Господинька".

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Рецепт горячих бутербродов из 90-х

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– батон;

– 200 граммов твердого сыра;

– 5 вареных яиц;

– 50 граммов зеленого лука;

– 120 граммов майонеза.

Приготовление:

Сыр и яйца мелко натираем. Лук мелко нарезаем. Смешиваем и заправляем майонезом. Смазываем нарезанный батон начинкой, выкладываем бутерброды на застеленный пергаментом противень. Выпекаем 10 минут при 200 градусах.

Приятного аппетита!

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