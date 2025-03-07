Эти пирожки могут стать как сытным перекусом, так и прекрасным дополнением к горячему обеду или вкусного ужина. Вас порадует не только их вкус, но и бюджетность, ведь вам нужны только самые простые продукты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".

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Рецепт пирожков с картошкой на сковороде

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 400 граммов муки;

– 7 граммов дрожжей;

– 1 чайная ложка сахара;

– 320 миллилитров теплой воды;

– 500 граммов картофеля;

– 10 граммов сливочного масла;

– пучок зеленого лука;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

В теплой воде растворите сахар с дрожжами, затем добавьте муку и замесите тесто. Тесто получится достаточно жидким, поэтому дополнительное просеивание муки обычно не требуется; если консистенция все же слишком водяная, можно украсть одну столовую ложку муки. Добавьте в тесто неполную чайную ложку соли и снова хорошо замесите. Затем накройте его пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут. Отварите картофель, а после этого приготовьте пюре, добавляя соль, перец и сливочное масло. Нарежьте зеленый лук и тщательно перемешайте его с картофельным пюре. Когда тесто немного отдохнет, замесите его еще одну минуту, после чего с помощью лопатки аккуратно вытяните его в течение примерно минуты. Снова покройте пленкой и оставьте в теплом месте еще на 40 минут. Когда на поверхности теста появятся пузырьки, это свидетельствует о его готовности. Не дожидаясь, пока оно осядет, разделите тесто на шесть равных частей. Рабочую поверхность и руки хорошо смажьте растительным маслом. Каждую часть сформируйте в шарик и раскатайте в тонкую, круглую лепешку. В центр каждой лепешки выложите начинку, соберите края вместе и тщательно защипните. Затем осторожно растяните тесто пальцами, чтобы получить тонкий пласт. Наконец, нагрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжарьте полученные лепешки с обеих сторон до равномерной румяной корочки.

Приятного аппетита!

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