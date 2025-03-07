Эти пирожки могут стать как сытным перекусом, так и прекрасным дополнением к горячему обеду или вкусного ужина. Вас порадует не только их вкус, но и бюджетность, ведь вам нужны только самые простые продукты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "На пенсии".
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Рецепт пирожков с картошкой на сковороде
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 400 граммов муки;
– 7 граммов дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– 320 миллилитров теплой воды;
– 500 граммов картофеля;
– 10 граммов сливочного масла;
– пучок зеленого лука;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В теплой воде растворите сахар с дрожжами, затем добавьте муку и замесите тесто. Тесто получится достаточно жидким, поэтому дополнительное просеивание муки обычно не требуется; если консистенция все же слишком водяная, можно украсть одну столовую ложку муки.
- Добавьте в тесто неполную чайную ложку соли и снова хорошо замесите. Затем накройте его пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 20 минут.
- Отварите картофель, а после этого приготовьте пюре, добавляя соль, перец и сливочное масло. Нарежьте зеленый лук и тщательно перемешайте его с картофельным пюре.
- Когда тесто немного отдохнет, замесите его еще одну минуту, после чего с помощью лопатки аккуратно вытяните его в течение примерно минуты. Снова покройте пленкой и оставьте в теплом месте еще на 40 минут.
- Когда на поверхности теста появятся пузырьки, это свидетельствует о его готовности. Не дожидаясь, пока оно осядет, разделите тесто на шесть равных частей.
- Рабочую поверхность и руки хорошо смажьте растительным маслом. Каждую часть сформируйте в шарик и раскатайте в тонкую, круглую лепешку.
- В центр каждой лепешки выложите начинку, соберите края вместе и тщательно защипните. Затем осторожно растяните тесто пальцами, чтобы получить тонкий пласт.
- Наконец, нагрейте сковороду с маслом на среднем огне и обжарьте полученные лепешки с обеих сторон до равномерной румяной корочки.
Приятного аппетита!
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