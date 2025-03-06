Чтобы борщ получился идеальным, важно правильно приготовить свеклу, выбрать качественные ингредиенты и дать ему время настояться, сообщает 24 Канал. Главное правило неизменно – борщ должен быть наваристым, ароматным и таким, чтобы хотелось еще одну порцию.

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Секрет приготовления идеального борща

Главный секрет насыщенного цвета борща – это, безусловно, свекла. Но часто во время варки она тускнеет и теряет свою яркость. Чтобы этого не произошло, лучше запекать свеклу в духовке: завернуть ее в фольгу, подержать при высокой температуре до мягкости, а затем натереть и добавить в борщ. Так цвет останется насыщенным, а вкус – более выразительным. Еще один способ сохранить красный оттенок – добавить немного кислоты. Проще всего использовать чайную ложку уксуса или лимонного сока, которые закрепляют цвет и делают его ярче.

Немаловажный фактор – даже время, когда борщ употреблять. Недаром наши мамы и бабушки утверждали, что борщ лучше всего подходит на следующий день, когда "выстоится". Теперь это подтверждают даже ученые.

Борщ состоит из многих ингредиентов, и они разрушаются термически, когда мы их варим, выделяя молекулы вкуса. Но это разрушение не завершается после того, как мы снимаем борщ с плиты. После того эти вкусовые молекулы просто уже не вылетают, а остаются под крышкой. Со временем их становится гораздо больше, поэтому на второй день борщ и становится вкуснее и ароматнее! – отмечает биохимик Глеб Репич.

Рецепт борща

Время: 2 часа

2 часа Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм говядины;

– 250 граммов свеклы;

– 1 луковица;

– 1 морковь;

– 300 граммов картофеля;

– 200 граммов томатов;

– 20 граммов сахара;

– 40 граммов смальца;

– 3 зубчика чеснока;

– 1 лавровый лист;

– 30 граммов муки;

– соль, перец, петрушка по вкусу.

Приготовление:

Говядину помойте, залейте холодной водой. Бульон доведите до кипения, снимите пену, посолите и варите час. Помойте, почистите и нарежьте соломкой свеклу. Положите на сковороду, добавьте бульон и тушите 10 – 15 минут. Морковь и лук почистите, нарежьте мелким кубиком и добавьте к свекле вместе со смальцем и томатом. Перемешайте и тушите еще 10 минут. Картофель почистите, помойте, нарежьте кубиками и положите в бульон. Варите 15 минут, после чего добавьте томатную зажарку, муку, лавровый лист, сахар, соль и перец. Перемешайте и прокипятите. Добавьте измельченную петрушку, растолченный чеснок и выключите огонь.

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