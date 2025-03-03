Каждая хозяйка должна иметь рецепт теста для пельменей, работать с которым будет приятно, а результат прогнозируемо будет лучшим. 24 Канал предлагает в следующий раз готовить пельмени с рецептом теста от УНИАН.
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Рецепт теста на пельмени
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 280 граммов муки;
– 90 миллилитров молока;
– 90 миллилитров воды;
– 2 столовые ложки подсолнечного или оливкового масла;
– 1/2 чайной ложки соли.
Приготовление:
- Смешайте молоко с водой и подогрейте до закипания.
- Просейте муку и добавьте соль. Сделайте в муке углубления, влейте масло, горячую молочную смесь и быстро перемешайте.
- Затем вымешивайте руками, пока не образуется однородное эластичное тесто. Накройте его, чтобы не обветрилось, и оставьте отдохнуть.
- Раскатайте тесто в узкий рулет, нарежьте на кусочки и раскатайте их в кружочки. После этого можно лепить пельмени.
- При повторном раскатывании тесто будет резиновым и тугим на ощупь, поэтому важно оставить его отдохнуть после замеса.
Приятного аппетита!
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