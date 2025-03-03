Каждая хозяйка должна иметь рецепт теста для пельменей, работать с которым будет приятно, а результат прогнозируемо будет лучшим. 24 Канал предлагает в следующий раз готовить пельмени с рецептом теста от УНИАН.

Интересно Весь секрет – в соусе: рецепт сочного салата из привычных продуктов

Рецепт теста на пельмени

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 280 граммов муки;

– 90 миллилитров молока;

– 90 миллилитров воды;

– 2 столовые ложки подсолнечного или оливкового масла;

– 1/2 чайной ложки соли.

Приготовление:

Смешайте молоко с водой и подогрейте до закипания. Просейте муку и добавьте соль. Сделайте в муке углубления, влейте масло, горячую молочную смесь и быстро перемешайте. Затем вымешивайте руками, пока не образуется однородное эластичное тесто. Накройте его, чтобы не обветрилось, и оставьте отдохнуть. Раскатайте тесто в узкий рулет, нарежьте на кусочки и раскатайте их в кружочки. После этого можно лепить пельмени. При повторном раскатывании тесто будет резиновым и тугим на ощупь, поэтому важно оставить его отдохнуть после замеса.

Приятного аппетита!

Ужин за 10 минут: рецепты на каждый день.