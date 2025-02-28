Когда сил и времени мало – не нужно заставлять себя и придумывать что-то экстраординарное. Тем более, что и за считанные минуты можно сделать шедевр. Что быстрого можно приготовить на ужин и какими рецептами воспользоваться рассказывает 24 Канал.

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Омлет в духовке на сырной подушке с помидорами в духовке

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 3 – 4 яйца;

– 150 граммов твердого сыра;

– 2 средние помидоры;

– 1/3 стакана молока;

– соль, перец, приправы, травы по вкусу.

Приготовление:

Взбейте яйца с молоком, добавив специи по вкусу. На дно посудины для омлета выложите нарезанный сыр, а сверху положите порезанные помидоры. Залейте сыр и помидоры яично-молочной смесью. Поставьте сосуд в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 – 7 минут, пока омлет не схватится.

Салат с яйцом, беконом и пармезаном

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 150 граммов белого хлеба;

– 300 граммов салата;

– 4 яйца;

– 70 граммов бекона;

– 2 зубчика чеснока;

– половинка лимона;

– 25 граммов пармезана;

– 25 миллилитров оливкового масла;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Раздавите, почистите и мелко нарежьте зубчик чеснока. Срежьте корку с хлеба и порвите его на кусочки. Сбрызните маслом, посыпьте чесноком, посолите и поперчите. Поставьте в духовку на 5 минут для запекания. Отварите яйца, натрите сыр и мелко нарежьте бекон. Выжмите сок из лимона, смешайте его с маслом и оставшимся чесноком, поперчите. Разорвите руками листья салата, полейте заправкой, добавьте бекон, хлеб, пармезан и яйца, перемешайте.

Паста с морепродуктами и сливками

Время : 15 минут

: 15 минут Порций:

Ингредиенты:

– 400 граммов пасты;

– 500 граммов морского коктейля;

– 300 миллилитров сливок;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 – 3 лука шалот;

– оливковое масло;

– соль, перец, мускатный орех, базилик по вкусу.

Приготовление:

Отварите пасту до состояния al dente. Пока паста готовится, нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на оливковом масле до мягкости, добавьте сливки, соль, перец и мускатный орех. Продолжайте готовить на огне еще некоторое время. Добавьте к соусу морепродукты, прогревайте их несколько минут, а затем добавьте пасту. Перемешайте. Украсьте готовое блюдо свежим базиликом.

Приятного аппетита!

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