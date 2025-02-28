Когда сил и времени мало – не нужно заставлять себя и придумывать что-то экстраординарное. Тем более, что и за считанные минуты можно сделать шедевр. Что быстрого можно приготовить на ужин и какими рецептами воспользоваться рассказывает 24 Канал.
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Омлет в духовке на сырной подушке с помидорами в духовке
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 3 – 4 яйца;
– 150 граммов твердого сыра;
– 2 средние помидоры;
– 1/3 стакана молока;
– соль, перец, приправы, травы по вкусу.
Приготовление:
- Взбейте яйца с молоком, добавив специи по вкусу.
- На дно посудины для омлета выложите нарезанный сыр, а сверху положите порезанные помидоры.
- Залейте сыр и помидоры яично-молочной смесью.
- Поставьте сосуд в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 5 – 7 минут, пока омлет не схватится.
Салат с яйцом, беконом и пармезаном
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 150 граммов белого хлеба;
– 300 граммов салата;
– 4 яйца;
– 70 граммов бекона;
– 2 зубчика чеснока;
– половинка лимона;
– 25 граммов пармезана;
– 25 миллилитров оливкового масла;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Раздавите, почистите и мелко нарежьте зубчик чеснока. Срежьте корку с хлеба и порвите его на кусочки.
- Сбрызните маслом, посыпьте чесноком, посолите и поперчите. Поставьте в духовку на 5 минут для запекания.
- Отварите яйца, натрите сыр и мелко нарежьте бекон.
- Выжмите сок из лимона, смешайте его с маслом и оставшимся чесноком, поперчите. Разорвите руками листья салата, полейте заправкой, добавьте бекон, хлеб, пармезан и яйца, перемешайте.
Паста с морепродуктами и сливками
- Время: 15 минут
- Порций:
Ингредиенты:
– 400 граммов пасты;
– 500 граммов морского коктейля;
– 300 миллилитров сливок;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 – 3 лука шалот;
– оливковое масло;
– соль, перец, мускатный орех, базилик по вкусу.
Приготовление:
- Отварите пасту до состояния al dente.
- Пока паста готовится, нарежьте лук и чеснок. Обжарьте их на оливковом масле до мягкости, добавьте сливки, соль, перец и мускатный орех. Продолжайте готовить на огне еще некоторое время.
- Добавьте к соусу морепродукты, прогревайте их несколько минут, а затем добавьте пасту. Перемешайте.
- Украсьте готовое блюдо свежим базиликом.
Приятного аппетита!
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