Коли сил та часу обмаль – не потрібно силувати себе та вигадувати щось екстраординарне. Тим паче, що й за лічені хвилини можна зробити шедевр. Що швидкого можна приготувати на вечерю та якими рецептами скористатися розповідає 24 Канал.

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Омлет в духовці на сирній подушці з помідорами

  • Час: 10 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 3 – 4 яйця;
– 150 грамів твердого сиру;
– 2 середні помідори;
– 1/3 склянки молока;
– сіль, перець, приправи, трави до смаку.

Приготування:

  1. Збийте яйця з молоком, додавши спеції до смаку.
  2. На дно посудини для омлету викладіть нарізаний сир, а зверху покладіть порізані помідори.
  3. Залийте сир та помідори яєчно-молочною сумішшю.
  4. Поставте посудину в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 7 хвилин, доки омлет не схопиться.

Салат з яйцем, беконом і пармезаном

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 2

Інгредієнти:
– 150 грамів білого хліба;
– 300 грамів салату;
– 4 яйця;
– 70 грамів бекону;
– 2 зубчики часнику;
– половинка лимона;
– 25 грамів пармезану;
– 25 мілілітрів оливкової олії;
– сіль та перець до смаку.

Приготування:

  1. Розчавіть, почистіть і дрібно наріжте зубчик часнику. Зріжте кірку з хліба і порвіть його на шматочки.
  2. Скропіть олією, посипте часником, посоліть та поперчіть. Поставте в духовку на 5 хвилин для запікання.
  3. Відваріть яйця, натріть сир і дрібно наріжте бекон.
  4. Вичавіть сік з лимона, змішайте його з олією і рештою часнику, поперчіть. Розірвіть руками листя салату, полийте заправкою, додайте бекон, хліб, пармезан і яйця, перемішайте.

Паста з морепродуктами та вершками

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій:

Інгредієнти:
– 400 грамів пасти;
– 500 грамів морського коктейлю;
– 300 мілілітрів вершків;
– 2 зубчики часнику;
– 2 – 3 цибулі шалот;
– оливкова олія;
– сіль, перець, мускатний горіх, базилік до смаку.

Приготування:

  1. Відваріть пасту до стану al dente.
  2. Поки паста готується, наріжте цибулю і часник. Обсмажте їх на оливковій олії до м'якості, додайте вершки, сіль, перець і мускатний горіх. Продовжуйте готувати на вогні ще деякий час.
  3. Додайте до соусу морепродукти, прогрівайте їх кілька хвилин, а потім додайте пасту. Перемішайте.
  4. Прикрасьте готову страву свіжим базиліком.

Смачного!

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