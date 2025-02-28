Коли сил та часу обмаль – не потрібно силувати себе та вигадувати щось екстраординарне. Тим паче, що й за лічені хвилини можна зробити шедевр. Що швидкого можна приготувати на вечерю та якими рецептами скористатися розповідає 24 Канал.

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Омлет в духовці на сирній подушці з помідорами

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 3 – 4 яйця;

– 150 грамів твердого сиру;

– 2 середні помідори;

– 1/3 склянки молока;

– сіль, перець, приправи, трави до смаку.

Приготування:

Збийте яйця з молоком, додавши спеції до смаку. На дно посудини для омлету викладіть нарізаний сир, а зверху покладіть порізані помідори. Залийте сир та помідори яєчно-молочною сумішшю. Поставте посудину в попередньо розігріту до 180 градусів духовку на 5 – 7 хвилин, доки омлет не схопиться.

Салат з яйцем, беконом і пармезаном

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 150 грамів білого хліба;

– 300 грамів салату;

– 4 яйця;

– 70 грамів бекону;

– 2 зубчики часнику;

– половинка лимона;

– 25 грамів пармезану;

– 25 мілілітрів оливкової олії;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Розчавіть, почистіть і дрібно наріжте зубчик часнику. Зріжте кірку з хліба і порвіть його на шматочки. Скропіть олією, посипте часником, посоліть та поперчіть. Поставте в духовку на 5 хвилин для запікання. Відваріть яйця, натріть сир і дрібно наріжте бекон. Вичавіть сік з лимона, змішайте його з олією і рештою часнику, поперчіть. Розірвіть руками листя салату, полийте заправкою, додайте бекон, хліб, пармезан і яйця, перемішайте.

Паста з морепродуктами та вершками

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій:

Інгредієнти:

– 400 грамів пасти;

– 500 грамів морського коктейлю;

– 300 мілілітрів вершків;

– 2 зубчики часнику;

– 2 – 3 цибулі шалот;

– оливкова олія;

– сіль, перець, мускатний горіх, базилік до смаку.

Приготування:

Відваріть пасту до стану al dente. Поки паста готується, наріжте цибулю і часник. Обсмажте їх на оливковій олії до м'якості, додайте вершки, сіль, перець і мускатний горіх. Продовжуйте готувати на вогні ще деякий час. Додайте до соусу морепродукти, прогрівайте їх кілька хвилин, а потім додайте пасту. Перемішайте. Прикрасьте готову страву свіжим базиліком.

Смачного!

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