Фрідріх Мерц впевнено переміг на виборах у Німеччині, тож Україна може розраховувати на продовження підтримки та розбудову дружніх стосунків. 24 Канал розповідає про знайомі кожному страви, які любить новий канцлер.
Читайте також Колись це був найпопулярніший десерт: готуємо "Їжачки", які незаслужено стали забувати
Що до смаку новому канцлеру Німеччини
Фрідріх Мерц полюбляє італійську кухню, зокрема пасту з морепродуктами. Його улюблена страва – спагеті з легким томатним соусом та морепродуктами. Удома він часто готує класичну італійську пасту та качку з овочами, яка, за словами його дружини Шарлотти, завжди вдається.
Однак, коли Мерц поспішає, він може обрати фастфуд. Його фаворит очевидний – смажена картопля з ковбаскою.
Рецепт спагеті з морепродуктами
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 250 грамів спагеті;
– 300 грамів морепродуктів (кальмари, мідії, креветки);
– 2 столові ложки оливкової олії;
– 2 зубчики часнику;
– 200 грамів томатного соусу;
– 100 мілілітрів білого сухого вина (за бажанням);
– сіль і перець – до смаку;
– свіжа петрушка – для подачі.
Приготування:
- Відваріть спагеті у підсоленій воді до стану "аль денте".
- Злийте воду, залишивши трохи рідини для соусу.
- Розігрійте оливкову олію на сковороді. Додайте подрібнений часник і обсмажуйте 30 секунд, щоб він віддав аромат.
- Викладіть морепродукти, обсмажте 2 – 3 хвилини.
- Влийте вино, якщо використовуєте, і готуйте ще хвилину, щоб алкоголь випарувався. Додайте томатний соус, сіль і перець. Тушкуйте 5 хвилин.
- Додайте спагеті до соусу, перемішайте.
- Готуйте ще хвилину, щоб паста увібрала смак соусу.
- Подавайте гарячою, посипавши свіжою петрушкою.
Рецепт качки, запеченої з овочами
- Час: 2 години
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 1 качка (приблизно 2 кілограми);
– 3 столові ложки рослинної олії;
– 1 чайна ложка солі;
– 1/2 чайної ложки чорного перцю;
– 1 чайна ложка паприки;
– 1 чайна ложка сухого часнику;
– 3 картоплини;
– 2 моркви;
– 1 кабачок;
– 1 болгарський перець;
– 1 головка цибулі.
Приготування:
- Очистьте качку від зайвого жиру, обсушіть паперовими рушниками. Натріть її сіллю, перцем, паприкою та сухим часником. Змастіть олією та залиште на 15 хвилин.
- Овочі наріжте середніми шматками. Посоліть, додайте трохи олії та перемішайте.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Викладіть качку у форму для запікання, навколо розкладіть овочі. Накрийте фольгою та запікайте 1,5 години.
- Зніміть фольгу та запікайте ще 30 хвилин, щоб утворилася рум’яна скоринка.
- Подавайте гарячою разом з овочами.
Рецепт картоплі з сосисками
- Час: 50 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів картоплі;
– 4 сосиски;
– 1 головка цибулі;
– 2 столові ложки рослинної олії;
– сіль – до смаку;
– чорний перець – до смаку;
– свіжа зелень – для подачі.
Приготування:
- Очистьте картоплю та наріжте її шматочками. Розігрійте олію на сковороді.
- Викладіть картоплю та смажте на середньому вогні, помішуючи.
- Цибулю наріжте півкільцями, додайте до картоплі.
- Готуйте, поки овочі стануть золотистими.
- Сосиски наріжте кружечками.
- Додайте їх до сковороди, перемішайте. Смажте ще 5–7 хвилин.
- Посоліть, поперчіть до смаку.
- Подавайте гарячою, за бажанням посипавши зеленню.
Смачного!
Улюблений сніданок предків: простий рецепт лінивих вареників.