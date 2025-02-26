Відроджувати традиції – це не тільки цікаво, а й дуже смачно. Принаймні, з цим десертом у вас буде саме такий кулінарний досвід, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "На пенсії".
Читайте також Так снідали предки: як швидко приготувати ліниві вареники і як страва називалася раніше
Рецепт десерту "Їжачки"
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 5 яєць;
– 250 грамів вершкового масла;
– 100 грамів сметани;
– 1 чайна ложка соди;
– дрібка солі;
– до 1 склянки борошна;
– 200 – 250 грамів вафель;
– склянка цукру;
– 2 столові ложки какао;
– 4 – 5 столових ложок молока;
– вишня.
Приготування:
- Відваріть яйця вкруту. Натріть жовтки на дуже дрібній тертці та викладіть їх у глибоку мисочку.
- Додайте до жовтків дрібку солі, сметану і трохи цукру (приблизно 1 ложку). Ретельно перемішайте до однорідності.
- Загасіть соду соком лимона або оцтом та додайте в миску.
- Розм'якшене вершкове масло додайте до маси, збийте і поступово додайте просіяне борошно. Замісіть тісто, яке має бути не дуже щільним і не липнути до рук.
- Відщипніть невеликий шматочок тіста і покладіть вишню в центр.
- Застеліть деко пергаментом або змастіть олією. Сформуйте кульки з тіста і викладіть їх на деко. Випікайте у розігрітій до 200 градусів духовці протягом 20 хвилин.
- Для приготування шоколадної карамелі помістіть молоко, цукор і какао у невелику каструльку та поставте на вогонь.
- Подрібніть вафлі до стану крихти.
- Трохи охолоджені кульки занурте у карамель і обваляйте з усіх боків у крихті. Залиште до застигання.
Смачного!
Цікава порада: відомий науковець розповів, як нарізати торт, щоб він довше зберігався.