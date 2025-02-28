Уже долгое время самым простым вкусным кремом для торта считали смесь сливочного масла и сгущенного молока. Но сейчас можно приготовить еще более густой вариант, который прекрасно пропитает коржи и бисквиты, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Ukr.Media.
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Рецепт универсального крема для торта
- Время: 15 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 200 миллилитров сгущенного молока;
– 500 граммов сливочного сыра;
– 70 граммов сахарной пудры.
Приготовление:
- Сливочный сыр должен быть охлажденным. Взбейте его с сахарной пудрой до однородной консистенции. Постепенно добавляйте сгущенное молоко, продолжая взбивать до образования пышной массы.
- Крем получается нежным, воздушным и сладким, с выраженным сливочным вкусом, без творожного вкуса и кислинки. И самое лучшее то, что не нужно мучиться со взбиванием сливок до крепких пиков.
- Благодаря своей густой текстуре этот крем прекрасно подойдет для прослойки любых тортов, пирожных и капкейков, а также для декорирования десертов.
Приятного аппетита!
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