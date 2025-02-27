Бельгийские вафли любят все, а блюдо из картофеля позволяет расширить выбор на соленые добавки. Правда, многим хозяйкам достаточно сметаны и зеленого лука, рассказывает 24 Канал со ссылкой на " Сковорода ".
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Рецепт бельгийских вафель из картофеля.
- Время : 40 минут
- порций : 4
Ингредиенты :
– 5 картофелин;
– 1 морковь;
– 1 столовая ложка муки;
– несколько перьев зеленого лука;
– 1 желток;
– соль и перец по вкусу;
– сметана.
Приготовление :
- Отварите картофель в подсоленной воде, слейте воду и приготовьте пюре. К немного охлажденному пюре добавьте желток и перемешайте.
- Натереть вареную морковь на терке и добавить в картофельное пюре. Добавьте измельченный лук и муку, тщательно перемешайте.
- Выложите массу в смазанную маслом сковороду для приготовления бельгийских вафель и поджарьте.
- Подавайте готовое блюдо со сметаной, посыпав измельченным зеленым луком.
Приятного аппетита!
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