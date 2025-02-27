Приготовить фокачу дома довольно легко, а ее аромат точно заполнит всю окружающую среду. Домашний хлеб плюс итальянское изящество точно стоят ваших усилий, рассказывает 24 Канал со ссылкой на инстаграмм Владимира Ярославского.

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Рецепт фокачи

Время: 2 часа

2 часа Порций: 1

Ингредиенты:

– 500 граммов хлебной муки;

– 100 граммов цельнозерновой муки;

– 500– 525 граммов воды;

– 40 граммов меда;

– 15– 20 граммов свежих дрожжей;

– 30+30 граммов масла;

– 10+3 граммов соли;

– оливки, томаты, розмарин.

Приготовление:

В едва теплой воде растворите свежие дрожжи и мед, дайте немного времени для активации дрожжей – 15 минут. Добавьте 30 грамм оливкового масла, вся мука и соль, быстро замесите достаточно жидкое тесто. Тщательно все размешайте. Накройте плотно полотенцем или пленкой. Каждые 30 – 40 минут складывайте тесто: мокрыми руками вытаскивайте один край теста и складывайте его наверх, и так с 4-х сторон. Повторяйте этот процесс 3 – 4 раза. Когда тесто увеличится, станет гладким, красивым и немного тягучим, подготовьте противень, застелите его пергаментом и смажьте маслом. Выложите тесто на противень, немного растягивая его по форме, накройте противнем и дайте хорошо подойти – примерно 1 – 1, 5 часа. Вылейте вторую часть масла на тесто. Осторожно сделайте углубление раскрытыми пальцами, одновременно расправляя тесто по всей форме. Добавьте оливки, томаты, розмарин и посыпьте солью. Поставьте в предварительно нагретую духовку до 180 градусов (верх-низ) и выпекайте около 40 – 45 минут. Тесто с высоким уровнем гидратации, поэтому желательно проверить температуру внутри – готовое тесто должно быть 100 градусов (как и хлеб).

Приятного аппетита!

Просто как чизкейк: нежная запеканка за 20 минут.