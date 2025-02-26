Преимущество этого рецепта – запеканка какое-то время должна провести в духовке, поэтому вы сможете заняться своими делами. А что касается вкуса, то вас ждет приятный сюрприз – блюдо получится таким нежным, что его легко спутать с чизкейком, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".

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Рецепт сырной запеканки

Время : 10 минут + запекание

: 10 минут + запекание Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов кисломолочного сыра;

– 200 миллилитров молока;

– 4 яйца;

– ваниль по вкусу.

Приготовление:

Взбейте белки в течение не более 10 минут. Добавьте их к творожно-молочной смеси в несколько этапов, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой снизу вверх. Перелейте тесто в форму, смазанную маслом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Дайте пирогу остыть в форме перед подачей.

Приятного аппетита!

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