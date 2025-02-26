Преимущество этого рецепта – запеканка какое-то время должна провести в духовке, поэтому вы сможете заняться своими делами. А что касается вкуса, то вас ждет приятный сюрприз – блюдо получится таким нежным, что его легко спутать с чизкейком, рассказывает 24 Канал со ссылкой на "Шуба".
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Рецепт сырной запеканки
- Время: 10 минут + запекание
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 500 граммов кисломолочного сыра;
– 200 миллилитров молока;
– 4 яйца;
– ваниль по вкусу.
Приготовление:
- Взбейте белки в течение не более 10 минут. Добавьте их к творожно-молочной смеси в несколько этапов, осторожно перемешивая силиконовой лопаткой снизу вверх.
- Перелейте тесто в форму, смазанную маслом, и выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 30 минут. Дайте пирогу остыть в форме перед подачей.
Приятного аппетита!
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