Перевага цього рецепта – запіканка якийсь час повинна провести у духовці, тому ви матимете можливість зайнятися своїми справами. А щодо смаку, то тут вас чекатиме приємний сюрприз – страва вийде такою ніжною, що її легко сплутати з чизкейком, розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".
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Рецепт сирної запіканки
- Час: 10 хвилин + запікання
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 500 грамів кисломолочного сиру;
– 200 мілілітрів молока;
– 4 яйця;
– ваніль до смаку.
Приготування:
- Розділіть яйця на білки та жовтки. Додайте до жовтків сир, молоко та ваніль, збийте блендером до однорідної консистенції.
- Збийте білки протягом не більше 10 хвилин. Додайте їх до сирно-молочної суміші у декілька етапів, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою знизу вгору.
- Перелийте тісто у форму, змащену олією, і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин. Дайте пирогу остигнути у формі перед подачею.
Смачного!
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