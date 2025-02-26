Перевага цього рецепта – запіканка якийсь час повинна провести у духовці, тому ви матимете можливість зайнятися своїми справами. А щодо смаку, то тут вас чекатиме приємний сюрприз – страва вийде такою ніжною, що її легко сплутати з чизкейком, розповідає 24 Канал з посиланням на "Шуба".

Цікаво Більше не буде кляксою: як надати яєчні бажану форму за допомогою огірка – лайфхак року

Рецепт сирної запіканки

Час : 10 хвилин + запікання

: 10 хвилин + запікання Порцій: 4

Інгредієнти:

– 500 грамів кисломолочного сиру;

– 200 мілілітрів молока;

– 4 яйця;

– ваніль до смаку.

Приготування:

Розділіть яйця на білки та жовтки. Додайте до жовтків сир, молоко та ваніль, збийте блендером до однорідної консистенції. Збийте білки протягом не більше 10 хвилин. Додайте їх до сирно-молочної суміші у декілька етапів, обережно перемішуючи силіконовою лопаткою знизу вгору. Перелийте тісто у форму, змащену олією, і випікайте у розігрітій до 180 градусів духовці протягом 30 хвилин. Дайте пирогу остигнути у формі перед подачею.

Смачного!

Улюблений сніданок предків: найпростіший рецепт лінивих вареників.